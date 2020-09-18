Почти две тысячи человек в Подмосковье остались без света из-за непогоды

Около двух тысяч человек в Московской области остались без энергоснабжения из-за непогоды.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
Вечером, 17 сентября, из-за шквалистого ветра и резко ухудшившихся погодных условий в ряде районов Подмосковья зафиксированы локальные нарушения в энергоснабжении. Без света остались почти 2 тысячи человек, — привели сообщение в РИА Новости.
Без света остались жители Дмитрова, Чехова, Наро-Фоминска, Солнечногорска и Мытищ, сообщает «Интерфакс».
Так как в Подмосковье готовились к возможным перебоям в системе энергоснабжения, в ряде домов уже удалось восстановить доступ к электроэнергии. В остальных домах обещают наладить энергоснабжение в течение ночи.
По последним данным, света нет в домах жителей Чеховского и Наро-Фоминского округов.
Как писал NEWS.ru ранее, 17 сентября 2020 года ураган «Салли» оставил без света 500 тысяч жителей США. Отмечается, что из-за урагана пострадали жители Алабамы и Флориды.