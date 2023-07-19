Почти две тысячи бутылок алкоголя украли со склада МВД в Омской области Baza: свыше 1,8 тысячи бутылок алкоголя украли со склада МВД в Омской области

Со склада МВД в Омской области пропало 1832 бутылки различного алкоголя, сообщил Telegram-канал Baza. В связи с произошедшим на троих сотрудников полиции завели уголовные дела по статье о превышении должностных полномочий.

По информации канала, пропажу обнаружили во время ревизии. Помимо алкоголя, изъятого по уголовным делам, со склада пропало почти 150 тысяч пачек сигарет. Ссылаясь на представителя пресс-службы УМВД России по Омской области, авторы отметили, что причастные к инциденту сотрудники уже уволены из правоохранительных органов.