Почти 50 младенцев родились в Москве в новогоднюю ночь

https://static.news.ru/photo/d10ba688-4c38-11eb-8334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rachen Sageamsak/Xinhua/Global Look Press

49 малышей появились в родильных домах Москвы ночью с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года, сообщили в департаменте здравоохранения города.

Среди младенцев, родившихся в новогоднюю ночь, 21 девочка и 28 мальчиков.

В родильных домах Москвы посетителям рады всегда, и новогодняя ночь — не исключение. В самую чудесную ночь в году московские врачи помогли стать родителями десяткам семей, — говорится на сайте ведомства.

Так, за 10 минут до Нового года, в 23:50 в роддоме при Городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова родился мальчик, который стал последним новорождённым в мегаполисе в 2020 году. Первым ребёнком 2021 года стал мальчик, который появился на свет 1 января в 00:25 в роддоме при городской клинической больнице им. В. В. Виноградова.

Кроме того, 31 декабря в роддоме при ГКБ № 29 им. Н. Э. Баумана впервые в Москве приняли 11-месячные роды.

Все семьи новорождённых на выбор получают либо денежные выплаты, либо набор для молодых родителей. Также родители, которые уже выбрали имя для ребёнка, могут получить свидетельство о рождении малыша при выписке.

Ранее врач «красной зоны» Мытищинской городской клинической больницы Екатерина Морозова записала новогоднее обращение к россиянам. Медик поблагодарила людей за соблюдение ограничительных мер, введённых в связи с пандемией COVID-19, и пожелала всем терпения и здоровья.