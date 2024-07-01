Почти 50 магнитных шариков достали врачи из члена юного россиянина В Подмосковье мальчик засунул в член почти 50 магнитных шариков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

13-летний мальчик из города Люберцы засунул в свой детородный орган около 50 магнитных шариков, а после пришел к врачам с просьбой вытащить их. Причины, по которым подросток сделал это, Минздрав Московской области не сообщает.

Там рассказали, что мальчик обратился в приемное отделение Московского областного центра охраны материнства и детства с жалобой на невозможность справить нужду. Врачам он признался, что внутри полового органа находятся магнитные шарики. Чтобы мочевой пузырь ребенка не лопнул, детские урологи-андрологи катетеризировали его, а затем подготовили к операции. Через небольшой разрез в мочевом пузыре все магниты были извлечены. В пресс-службе добавили, что с ребенком все хорошо, сейчас он находится на лечении дома.

Недавно в Подмосковье девочка обратилась к врачам с жалобой на жужжание и шевеление в ухе. Оказалось, что там поселилась муха. Насекомое находилось там сутки. Врачи извлекли муху без осложнений — барабанная перепонка и слуховой проход девочки не пострадали.

Ранее в Великобритании мужчина получил первый в истории медицины продольный перелом пениса во время секса. Несчастный случай произошел, когда его член резко уперся в промежность девушки, после чего он услышал хруст. Пациенту провели операцию, затем последовал шестимесячный период реабилитации. Перелом не повлиял ни на внешний вид его пениса, ни на эректильную функцию.