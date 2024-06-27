Почти 5 тысяч «квадратов» с резиновой обувью горят в Ярославской области В Ярославской области на площади почти 5 тысяч «квадратов» горит резиновая обувь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крупный пожар охватил склад с резиновой обувью в городе Любим Ярославской области. Огонь охватил 4 800 квадратных метров здания, частично обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В ведомстве рассказали, что сообщение о возгорании на улице Советской, 77 поступило в 16:14. Ликвидировать возгорания пытаются свыше 40 спасателей на 12 машинах.

Другие подробности пока неизвестны.

Пожарным удалось потушить крупное возгорание в здании Министерства налогов Дании в Копенгагене. Черным дымом заволокло район Кристиансхавн, расположенный на нескольких искусственных островах. Все сотрудники министерства были эвакуированы, в их числе — бывший лорд-мэр Копенгагена Фрэнк Дженсен.