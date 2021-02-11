Почти 40 несовершеннолетних задержано после акций в Красноярском крае

https://static.news.ru/photo/a1e71178-6c43-11eb-85f5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий озвучил статистику по задержаниям участников несанкционированных акций в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального в регионе. По его словам, было задержано почти 40 подростков.

По итогам прошедших 23 и 31 января на территории края несогласованных публичных мероприятий в отделения внутренних дел доставлено 353 человека, из них 37 несовершеннолетних, — сообщил Речицкий на сессии регионального парламента.

Он добавил, что на задержанных составлено 226 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила порядка 1,5 млн рублей. Также возбуждено четыре уголовных дела, из которых три — за противоправные действия в отношении сотрудников силовых ведомств. По словам Речицкого, больше половины участников акции составляли молодые люди в возрасте до 25 лет.

Как писал NEWS.ru, больше 200 родителей и законных представителей были привлечены к ответственности за участие несовершеннолетних в акциях в поддержку Алексея Навального, которые прошли по всей России 31 января. Об этом заявил замглавы управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров.

По данным Генеральной прокуратуры, число участников протестных акций было ниже, чем заявляли организаторы. Такое заявление он сделал в ходе заседания Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.