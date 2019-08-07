https://static.news.ru/photo/66bc3aec-b8da-11e9-a131-fa163e074e61_660.jpg Фото: Даниил Сидоров/РИА Новости

289 человек, эвакуированных в связи со взрывами на военном складе боеприпасов под Ачинском, уехали домой на электропоезде из Красноярска. Из них 73 — дети.

Для перевозки людей Красноярская железная дорога задействовала резервный подвижной состав. К вокзалу людей доставляют автобусы.

В связи с введённым 6 августа режимом ЧС в городе, связанном с возгоранием на складе боеприпасов в Ачинском районе, некоторые жители города не смогли добраться до рабочих мест. По поручению мэра Ачинска Илая Ахметова, в администрации организована выдача справок, подтверждающих уважительную причину отсутствия, — говорится в сообщении администрации.

Также трое пострадавших от взрывов, госпитализированных в ачинскую районную больницу, идут на поправку.

В настоящее время в стационаре остаются четверо пострадавших с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами и рваными ранами. Их состояние постепенно улучшается.

Пожар и последовавшие за ним взрывы произошли днём 5 августа. Люди из ближайших населённых пунктов были эвакуированы. Всего пострадали 13 человек и один погиб. На территории Ачинского и Назаровского районов Красноярского края был введён режим ЧС.

Как ранее писал News.ru, ущерб от взрыва боеприпасов на военных складах может достичь 1 млрд рублей. Об этом заявили военные эксперты.