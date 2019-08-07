289 человек, эвакуированных в связи со взрывами на военном складе боеприпасов под Ачинском, уехали домой на электропоезде из Красноярска. Из них 73 — дети.
Для перевозки людей Красноярская железная дорога задействовала резервный подвижной состав. К вокзалу людей доставляют автобусы.
В связи с введённым 6 августа режимом ЧС в городе, связанном с возгоранием на складе боеприпасов в Ачинском районе, некоторые жители города не смогли добраться до рабочих мест. По поручению мэра Ачинска Илая Ахметова, в администрации организована выдача справок, подтверждающих уважительную причину отсутствия, — говорится в сообщении администрации.
Также трое пострадавших от взрывов, госпитализированных в ачинскую районную больницу, идут на поправку.
В настоящее время в стационаре остаются четверо пострадавших с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами и рваными ранами. Их состояние постепенно улучшается.
Пожар и последовавшие за ним взрывы произошли днём 5 августа. Люди из ближайших населённых пунктов были эвакуированы. Всего пострадали 13 человек и один погиб. На территории Ачинского и Назаровского районов Красноярского края был введён режим ЧС.
Как ранее писал News.ru, ущерб от взрыва боеприпасов на военных складах может достичь 1 млрд рублей. Об этом заявили военные эксперты.