Почти 200 фур застряли на российско-литовской границе ФТС: очередь на выезде из Калининградской области в Литву выросла до 190 фур

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

В Калининградской области продолжает расти очередь из фур на границе с Литвой, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы. Утром 30 ноября на пункте пропуска находилось 190 грузовых автомобилей.

По данным на 09:00, в очереди перед МАПП Чернышевское в направлении Литвы находится 190 грузовых авто. Еще 25 — на нейтральной полосе, уже оформленные российской стороной. Всего за сутки литовские таможенники приняли 52 грузовика, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ФТС, очередь начала скапливаться неделю назад, 24 ноября, из-за замедленной работы литовской стороны. Официальных комментариев от таможенной службы Литвы в адрес Калининградской областной таможни так и не поступало. По словам сенатора Александра Шендерюка-Жидкова, литовские таможенники ввели усиленный контроль всех грузовых автомобилей, заходящих с территории Калининградской области.

Ранее власти Эстонии сообщили, что готовы закрыть границу с Россией из-за ситуации с мигрантами. Таллин расценивает ее как «гибридные атаки». Глава внешнеполитического ведомства страны Маргус Цахкна заявил, что Москва стремится «посеять беспокойство и нестабильность», и обвинил РФ в ситуации на границе с Финляндией.