Почти 20 тысяч жителей Петербурга остались без электричества из-за аварии

https://static.news.ru/photo/56ffa1ce-4872-11eb-bedf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло аварийное отключение электричества из-за технологического нарушения на оборудовании.

Отключились восемь секций на подстанции «Сосновая поляна» (17 мВт). В зону отключения попало 193 многоквартирных дома с населением в 19 800 человек, среди которых 3960 детей. В настоящее время специалисты восстанавливают подачу электроэнергии. Ориентировочное время восстановления — 21:00 мск, заявили в МЧС.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ПАО «Россети Ленэнерго», авария произошла из-за технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. Сразу после сигнала об отключении на место выехали бригады компании. Диспетчеры создают резервные схемы электроснабжения.

Как писал NEWS.ru, житель Читы изменил показания счётчика электроэнергии при помощи встроенного радиомодуля. Он вмонтировал его в прибор и дистанционно занижал показания. По решению суда мужчина должен выплатить компании «Читаэнергосбыт» 393 тысячи рублей.