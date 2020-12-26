Почти 20 тысяч жителей Петербурга остались без электричества из-за аварии

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло аварийное отключение электричества из-за технологического нарушения на оборудовании.
Отключились восемь секций на подстанции «Сосновая поляна» (17 мВт). В зону отключения попало 193 многоквартирных дома с населением в 19 800 человек, среди которых 3960 детей. В настоящее время специалисты восстанавливают подачу электроэнергии. Ориентировочное время восстановления — 21:00 мск, заявили в МЧС.
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Как писал NEWS.ru, житель Читы изменил показания счётчика электроэнергии при помощи встроенного радиомодуля. Он вмонтировал его в прибор и дистанционно занижал показания. По решению суда мужчина должен выплатить компании «Читаэнергосбыт» 393 тысячи рублей.