Почти 2 кв. км крыши ангара рухнули под тяжестью снега в Тульской области Прокуратура начала проверку после обрушения крыши ангара из-за снега в Донском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Донском Тульской области под тяжестью снега обрушилась крыша производственного предприятия, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, кровля металлического ангара рухнула на площади 1,8 квадратных километра. В результате инцидента никто не пострадал, организована проверка.

По установленной информации, 14 декабря 2023 года под тяжестью осадков частично обрушилась конструкция помещения 1973-го года постройки площадью 1,8 тыс. кв. м, в котором было организовано производство средств личной гигиены, — уточнила прокуратура.

По факту происшествия ведомство начало проверку. По итогам будет дана оценка соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности на предприятии. В прокуратуре добавили, что впредь ведомство будет принимать меры для защиты прав работников производства.

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