Десятки школ около украинской границы могут оставить без охраны Mash: более 70 школ в Брянской области могут остаться без охраны на два месяца

Фото: Андрей Мазунин/РИА Новости

В Брянской области более 70 школ могут оставить без охраны на ближайшие два месяца, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, причиной этому стала отмена государственных заказов из-за несоответствия стандартам безопасности.

Как передает канал, недавно закрылся аукцион с охранным контрактом для нескольких школ, в частности для гимназии, где в начале декабря произошла стрельба. Отмечается, что на закупку не нашли участников, а новые торги власти города могут провести только в 2024 году.

Помимо этого, у областного управления Федеральной антимонопольной службы возникли претензии к шести аукционам на оказание охранных услуг, которые запланированы на первую половину следующего года. Среди нарушений называются непрописанный порядок действий для охранников при посещении школ посторонними лицами или недостаточное количество сотрудников охраны. Учебные учреждения должны выполнить условия УФАС, чтобы не остаться без лицензированных охранников.

Ранее советник директора Росгвардии Игорь Пышкин заявил, что для охраны всех российских школ понадобится 700 тысяч новых сотрудников. По его словам, ведомству также необходимо около 600 млрд рублей ежегодно для реализации соответствующих мероприятий.