Почти 10 тысяч крымчан сидят без света после урагана Аксенов: около 10 тысяч жителей Крыма остаются без электроэнергии

Фото: t.me/Aksenov82

Около 10 тысяч жителей Крыма остаются без электроэнергии после урагана, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. По его словам, профильные службы должны восстановить подачу электроэнергии до полуночи 1 декабря, специалисты работают безостановочно.

На данный момент в Крыму без электроэнергии остаются около 10 тысяч абонентов. Перед профильными службами поставлена задача восстановить энергоснабжение до нуля часов 1 декабря. Специалисты «Крымэнерго» и другие структуры работают в круглосуточном режиме, — заявил Аксенов.

Глава МЧС по Крыму Сергей Садаклиев ранее заявил, что сумма ущерба от шторма в республике достигла 39,7 млрд рублей. По его словам, это предварительные расчеты, оценка разрушений продолжается.

В частности, множественные разрушения инфраструктуры в результате урагана зафиксированы в Ялте. Глава городской администрации Янина Павленко сообщила, что повреждены подпорные стены, одна из улиц перекрыта. Подтопление затронуло детский садик и две школы, в которых залило столовую и цокольный этаж. Протечки обнаружены на улицах Жадановского, Грибоедова и Свердлова. В четырех домах имеются проблемы с кровлей.