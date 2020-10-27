Почти 1,7 тысячи москвичей получили уведомления о контакте с больными COVID

https://static.news.ru/photo/938addf6-1862-11eb-a1a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Около 1700 посетителей ночных клубов в Москве за восемь дней получили уведомления о возможном контакте с людьми, заразившимися коронавирусом. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, за прошедшую неделю количество чекинов в развлекательных заведениях ежедневно колебалось от 40 тысяч до 60 тысяч.

Было зафиксировано 26 пересечений, где заболевшие COVID-19 могли контактировать с посетителями этих клубов, порядка 1,7 тыс. посетителей получили смс-уведомления, что им необходимо провериться на коронавирус, так как у них был возможный контакт с кем-то из заболевших, — цитирует Немерюка ТАСС.

Чиновник отметил, что 1,5 тысячи заведений столицы используют систему QR-кодов.

Система регистрации для входа в ночные заведения заработала в Москве 19 октября с 12:00. Посетители и сотрудники должны регистрировать номера телефонов по QR-кодам или по СМС в любое время суток, а не только ночью. За отказ использовать такую систему ночные клубы могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказания услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. Власти регионов будут принимать решения о запрете самостоятельно.

В Москве не будут закрывать ночные клубы, поскольку в столице наблюдается значительное снижение роста заболеваемости коронавирусом. Власти решили пока воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики.

Как писал NEWS.ru, диджей Леонид Руденко позитивно оценил решение о QR-кодах для входа в ночные клубы. Он подчеркнул, что такая специфика входа лучше, чем его полный запрет.