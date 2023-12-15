«Почему не русский Дед Мороз?»: россиянин завалил жалобами СМИ из-за Санты Россиянин завалил жалобами воронежское СМИ «Блокнот» из-за Санта Клауса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянин направил в региональное Министерство культуры несколько жалоб на издание «Блокнот Воронеж» из-за Санта Клауса, сообщает RTVI. Гражданин заявил, что на первой странице СМИ размещен американский персонаж, а не русский Дед Мороз. По его словам, обращения в редакцию результата не принесли, поэтому он решил действовать через компетентные органы.

На первой странице «Блокнота» размещен сказочный персонаж Санта Клаус, а почему не русский Дед Мороз? Дважды обращался в редакцию, но пропаганда западных ценностей продолжается. Впрочем как и повсеместно в магазинах также присутствует Санта Клаус, а не Дед Мороз. Просим рассмотреть возможность замены Санта Клауса на Деда Мороза на сайте «Блокнот Воронеж», — заявил россиянин.

Министерство откликнулось на жалобу и обратилось к руководству СМИ с рекомендацией заменить Санта Клауса. При этом в ведомстве отметили, что обращения поступали лишь от одного человека, никого больше американский персонаж не смутил. Издание тем не менее уже изменило Санту на Деда Мороза. Главный редактор Владимир Смехнов отметил, что не видит в этом большой проблемы.

В России тем временем уже зажгли первую новогоднюю елку. Это произошло в Якутске и по сложившейся традиции стало кульминацией фестиваля «Зима начинается с Якутии». Фестиваль стал одним из самых значимых мероприятий событийного туризма в стране. В рамках фестиваля проводятся несколько мероприятий: праздник «Строганина», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», конкурс снегурочек «Хаарчана Куо» и многие другие.