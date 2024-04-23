Почему и где в России отменили акцию «Бессмертный полк» в честь 9 Мая

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Шествие «Бессмертный полк» в 2024 году не состоится в офлайн-режиме. От привычного проведения акции отказались в штабе организации из соображений безопасности. Что об этом известно, какие пройдут альтернативные мероприятия?

Что известно об отмене шествия «Бессмертный полк»

Сопредседатель центрального штаба движения депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что из соображений безопасности массовое шествие с портретами героев Великой Отечественной войны в 2024 году в российских регионах не состоится.

При этом парламентарий обратила внимание, что у «Бессмертного полка» могут появиться новые формы акции, в частности фотографии героев ВОВ могут разместить на общественном, личном, служебном и речном транспорте, а также на уличных медиаэкранах и учебных заведениях.

Какие города проведут альтернативную акцию «Бессмертный полк»

Как сообщает Telegram-канал Mash, в Белгородской, Брянской, Псковской, Рязанской и Курской областях, а также в Севастополе акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате, как и в Коми, Чите, Забайкальском крае и Нижегородской области. В ходе акции будут транслировать портреты участников Великой Отечественной войны.

Глава республики Крым Сергей Аксенов также сообщил, что в текущем году, несмотря на отсутствие парада и акции «Бессмертный полк», регион почтит память героев Великой Отечественной войны.

«Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведем праздничные мероприятия в разных форматах», — добавил он.

В Белгородской области проведут акции «Окна памяти» и «Субботники памяти», которые подразумевают размещение фотографий в соцсетях и на автомобилях, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

На территории Московской области пройдет акция «Бессмертный полк в автобусах», заявил руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка России», член Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов.

«Семейные герои жителей Подмосковья вновь будут сопровождать пассажиров в преддверии Дня Победы на самых разных маршрутах всей Московской области. 2500 портретов участников Великой Отечественной войны будут размещены в автобусах и начнут курсировать по региону уже с 1 мая», — уточнил он.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Какие стоят задачи перед организацией «Бессмертный полк»

В пресс-службе «Бессмертного полка» сообщили NEWS.ru, что в 2024 году главной и единственной своей задачей остается сохранение памяти о героях ВОВ. Также организация помогает в установке ранее утраченных родственных связей между потомками ветеранов.

«В настоящее время мы сконцентрировались на сборе и публикации семейных архивов на сайте народной летописи и на помощи пользователям в поиске архивной информации или установлении ранее утраченных родственных связей между потомками ветеранов. Другими задачами мы не занимаемся», — отметили в пресс-службе «Бессмертного полка».

Читайте также:

В каких регионах РФ не будет парада и салюта в честь 9 Мая: что с Москвой

Магнитные бури сегодня, 23 апреля: что завтра, плохое настроение, боли

Бахмут, Крынки, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 23 апреля