Поцелуй в кафе обошелся двум россиянкам в 100 тысяч рублей В Краснодаре оштрафовали двух девушек за видео с поцелуем в кафе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двух девушек из Краснодара — блогера и ее подругу — оштрафовали на 50 тысяч рублей каждую за поцелуй на камеру в кафе, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Их признали виновными в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Фигурантки административного дела на заседание не явились, ранее они извинились за свой поступок.

В феврале 2024 года девушки разместили в Сети видеоролик с непристойным поведением в общественном месте краевого центра. Полиция установила их личности. Сегодня материалы рассмотрел суд, — уведомила пресс-служба.

24-летнюю и 19-летнюю подруг наказали за шутливый ролик, в котором они разыгрывают свидание с цветами и кольцом. В конце видео они целуются.

Ранее одному из гостей «голой» вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой блогеру Славе Crazysuka назначили административное наказание за пропаганду ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Размер штрафа составил 200 тысяч рублей.

1 февраля жительницу Нижнего Новгорода приговорили к пяти суткам ареста по статье о демонстрации экстремистской символики из-за ее сережек в цветах радуги. Это был первый подобный арест после запрета ЛГБТ в России.