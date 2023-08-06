«Поцарапала лицо»: рецидивист в Бурятии сядет после попытки изнасилования Рецидивист в Бурятии сядет на пять лет за попытку изнасилования и ограбление

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Бурятии рецидивист сядет на пять лет в колонию особого режима после неудавшейся попытки изнасилования, сообщает пресс-служба управления СКР. 31-летний мужчина недавно вернулся на свободу, отбыв срок по аналогичному преступлению против половой свободы. За ним был установлен административный надзор, меры которого он неоднократно нарушал. Задержали в апреле после того, как он попытался в поселке изнасиловать местную жительницу и ограбил ее. Первое злоумышленнику сделать не удалось, поскольку жертва дала отпор.

В ночь на 14 апреля 2023 года в поселке возле заброшенных гаражей он распивал спиртные напитки, после чего увидел одинокую женщину, которая возвращалась домой от подруги. Злоумышленник последовал за ней, затем напал, повалил на землю и стал душить, собираясь изнасиловать. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление, поцарапала лицо нападавшему, нанесла ему побои и несколько раз укусила за ладонь, — сообщает пресс-служба УСКР.

Не добившись своего мужчина выхватил у жертву сумку с деньгами и ценными вещами. Имущественный ущерб составил 22 тысячи рублей.

Ранее в Анапе задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на половую неприкосновенность пяти несовершеннолетних девочке в лагере «Счастливое детство». Он зашел в комнату отдыха и надругался над школьницами 10–12 лет. Одна девочка приехала на отдых из Подмосковья, остальные — из ДНР.