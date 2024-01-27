Побег екатеринбуржца из отделения нейрохирургии попал на видео

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Житель Екатеринбурга сбежал из отделения нейрохирургии местной больницы, не дожидаясь выписки. Его прыжок с козырька здания попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах показано, как мужчина в пижаме и шлепанцах выбирается из окна на козырек здания больницы и прыгает в небольшой сугроб. После этого он поднимается и, слегка прихрамывая, уходит.

Инцидент произошел накануне вечером. По информации канала, пациент попал в отделение нейрохирургии с травмами и до побега не нарушал режим медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга сбежал из инфекционной больницы имени С. П. Боткина, увидев, в каких условиях содержатся пациенты. Мужчина снял видео, на котором запечатлены грязные стены, рваное белье и сломанные туалеты. Он также рассказал, что в палатах стены с трещинами были залеплены пейзажами и картинками из мультфильмов, а в коридорах находилось большое число бездомных.

До этого двое пациентов сбежали из психиатрической больницы в поселке Искра Курской области. Они проходили в медучреждении принудительное лечение. Спустя некоторое время их нашли мертвыми на кладбище. На телах мужчин не было признаков насильственной смерти. Они могли умереть от переохлаждения.