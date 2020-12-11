Победившая на выборах главы омского посёлка сторож отказалась от должности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Абдулпатах Амирханов стал новым председателем правительства Дагестана. Его кандидатуру в пятницу, 11 декабря, одобрили депутаты парламента республики. За Амирханова проголосовали все 78 парламентариев, которые присутствовали на очередной сессии. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы регионального правительства.

Временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов 24 ноября принял решение отправить правительство в отставку. Однако политики будут выполнять свою работу до тех пор, пока не будет сформирован новый исполнительный...