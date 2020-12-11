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Победившая на выборах главы омского посёлка сторож отказалась от должности

14:12, 11 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьный сторож Надежда Чекмарёва, победившая на выборах главы поселения Новоомский, отказалась от новой должности. По словам односельчан, женщина оказалась не готова к «внезапному бремени власти».

Надежда Чекмарёва подала в Совет заявление о том, что не готова занимать должность главы Новоомского сельского поселения. Будет объявляться новая процедура выборов, — сообщил местный депутат Александр Дождиков на странице «Новоомский сегодня» в соцсети «Одноклассники».

На странице паблика также много сообщений от односельчан Чекмарёвой, которые отнеслись к её избранию положительно, многие поздравили с победой.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала победу школьного сторожа на выборах главы посёлка Новоомский.

Это барометр социального и политического самочувствия людей, люди активны и осознанны. Кому доверяют, того и избирают. Это хороший «звоночек» для всех избранных на те или иные должности политиков, которые должны понимать, что просто так на одних обещаниях теперь далеко не проедешь, — цитирует издание «Подъём» Памфилову.

Он добавила, что избрание Чекмарёвой говорит о развитии избирательной системы и электоральной активности.

Как сообщал NEWS.ru, сторож школы Надежда Чекмарёва победила на выборах главы поселения в Омской области. За женщину проголосовали шесть из десяти депутатов Новоомского сельсовета.

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