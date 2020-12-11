Победившая на выборах главы омского посёлка сторож отказалась от должности

https://static.news.ru/photo/f5a5e800-3ba3-11eb-8f11-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Школьный сторож Надежда Чекмарёва, победившая на выборах главы поселения Новоомский, отказалась от новой должности. По словам односельчан, женщина оказалась не готова к «внезапному бремени власти».
Надежда Чекмарёва подала в Совет заявление о том, что не готова занимать должность главы Новоомского сельского поселения. Будет объявляться новая процедура выборов, — сообщил местный депутат Александр Дождиков на странице «Новоомский сегодня» в соцсети «Одноклассники».
На странице паблика также много сообщений от односельчан Чекмарёвой, которые отнеслись к её избранию положительно, многие поздравили с победой.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала победу школьного сторожа на выборах главы посёлка Новоомский.
Это барометр социального и политического самочувствия людей, люди активны и осознанны. Кому доверяют, того и избирают. Это хороший «звоночек» для всех избранных на те или иные должности политиков, которые должны понимать, что просто так на одних обещаниях теперь далеко не проедешь, — цитирует издание «Подъём» Памфилову.
Он добавила, что избрание Чекмарёвой говорит о развитии избирательной системы и электоральной активности.
Как сообщал NEWS.ru, сторож школы Надежда Чекмарёва победила на выборах главы поселения в Омской области. За женщину проголосовали шесть из десяти депутатов Новоомского сельсовета.