«Победа за нами»: ВКС ударили по подразделениям ВСУ неуправляемыми ракетами МО: экипажи Су-25 поразили подразделения ВСУ на Северодонецком участке

Фото: Минобороны РФ

Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 поразили подразделения ВСУ на Северодонецком направлении в зоне проведения спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там уточнили, что пуски выполняли парами, а после выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета, передает РИА Новости.

Получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Вышли в район цели. Произвели пуск неуправляемых ракет с кабрирования. ПАН подтвердил попадание. Работаем по самому прямому предназначению. Победа будет за нами! — заявили в ведомстве.

Представитель ведомства добавил, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили обслуживание самолетов. Технику подготовили к следующей задаче.

Ранее военкор Юрий Котенок опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение американского бронетранспортера Stryker в зоне военной операции на Украине. По его словам, российские военнослужащие поразили машину ударом боевого дрона «Ланцет». Кадры были сняты на Запорожском направлении. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes написал, что российские беспилотники молниеносно обнаруживают и уничтожают лучшее оружие украинских военных. Бойцы ВС РФ применяют тактику «цепочки уничтожения», в рамках которой дронами обнаруживаются цели вдали от фронта, после чего по этой технике наносятся удары с воздуха, а также артудары, пояснил он.