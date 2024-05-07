«По зову сердца»: власти Бурятии сообщили о гибели отца 10 детей на СВО Власти Джидинского района Бурятии сообщили о смерти отца 10 детей на СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Администрация Джидинского района в Бурятии сообщила во «ВКонтакте» о смерти отца 10 детей Анатолия Ринчинова, получившего смертельное ранение в зоне проведения СВО. По ее данным, мужчине было 59 лет, он решил принять участие в боевых действиях «по зову сердца».

У него осталась жена и 10 детей. Анатолий никогда не стоял в стороне, так и сейчас в это непростое время он по зову сердца поехал на СВО. Вечная память герою, — указано в некрологе.

Также в сообщении властей отмечается, что церемония прощания пройдет в Улан-Удэ, однако точная дата и время ее проведения пока не определены. Бурятское издание gazeta-n1 уточнило, что Анатолий Ринчинов добровольно подписал контракт с Министерством обороны и ушел на СВО.

Ранее стало известно о смерти корреспондента «Известий» Семена Еремина, который погиб на СВО. Отмечается, что мужчина работал в зоне боевых действий с 2017 года, а также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

До этого агентство RT сообщило, что пулеметчик Алексей Н. погиб в зоне СВО, спасая сослуживцев. По полученной информации, в место расположения роты Неверова попал снаряд, российский боец занял оборонительную позицию и прикрывал отход раненых.