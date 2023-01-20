«По воде не дойти, будет вертолет»: рыбаков спасли со льдины в Ленобласти Рыбаков спасли с отколовшейся льдины в Ленобласти

Фото: Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, которые застряли на отколовшейся льдине в Онежском озере, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области. Мужчин пришлось эвакуировать вертолетом. К поискам были привлечены три плавательных средства из Ленинградской и Вологодской областей, а также из Карелии.

Экипаж вертолета Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с воздуха обнаружил людей и завис над льдиной на расстоянии 30-50 см, чтобы загрузить их вместе с вещами на борт. После чего мужчины были доставлены во ВЦЭРМ МЧС России им. А. М. Никифорова для осмотра, — говорится в сообщении.

Спасательная операция проходила в темное время суток, поэтому рыбаки сигналили борту фонариками. Сотрудники МЧС посоветовали мужчинам «забуриться» в лед ледорубом и держаться за него, чтобы их «не сдуло» при снижении вертолета. Добраться до льдины по воде было невозможно из-за тумана и порывистого ветра.

С начала года с замерзших водоемов Санкт-Петербурга спасатели вывели 80 человек, еще девятерых сотрудники МЧС спасли в ходе рейдов. Так, 3 января сотрудники поисково-спасательной службы спасали семерых рыбаков в районе Финского залива.

Официальный запрет о выходе на лед в городе действует до 15 января.