По улицам Мариуполя провезли трофейный колесный танк ВСУ Появилось видео провоза по Мариуполю трофейного танка ВСУ AMX-10RC

Видео провоза трофейного колесного танка ВСУ AMX-10RC по улицам Мариуполя опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель». Ранее о захвате боевой машины писал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Отмечалось, что боевая машина находится в идеальном состоянии, ее отправят на изучение специалистам военной промышленности.

Ранее сообщалось, что поставленные Украине французские бронеавтомобили AMX-10RC недолго продержались в лобовой атаке на российские позиции. Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что техника была уничтожена при атаке в Великой Новоселке в ДНР. Журналист указал на то, что осколки российских снарядов пробили тонкую броню французских колесных танков. Украинские военные были вынуждены бросить технику на поле боя.

Минобороны России 10 июня заявило, что за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли девять танков, в том числе 4 немецких Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе американские Bradley. Перед этим 8 июня МО РФ заявило об уничтожении дроном-камикадзе РЛС из состава ЗРК IRIS-T SLM. Кроме того, 11 июня военное ведомство РФ сообщило, что за сутки в зоне СВО уничтожили 13 танков, в том числе три Leopard.