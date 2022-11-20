По мосту через Амур на границе с КНР впервые прошел поезд

Фото: eao.ru

Грузовой поезд в первый раз прошел по первому в истории железнодорожному мосту на границе с Китаем. Переправа построена через реку Амур, передает ТАСС. Длина моста составляет более 2,2 километра, на российскую часть приходится 309 метров.

Отмечается, что запуск движения по указанному транспортному объекту открывает новый коридор между РФ и КНР. Мост в два километра на участке межгосударственной границы Нижнеленинское — Тунцзян стал продолжением Транссиба. Переправа отличается двухколейной конструкцией. Она является главной особенностью моста, считают в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В РФПИ и объявили о старте движения по первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур на указанном участке. Стоимость проекта составила около 10 млрд рублей.

Открытие моста состоялось в апреле. На церемонии присутствовал вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он заявил, что первый железнодорожный переход между дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов.