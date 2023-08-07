По маршруту Симферополь — Геническ приостановят движение автобусов Сальдо: движение по маршруту Симферополь — Геническ приостановят

Фото: vk.com/mintrans_kherson

Движение автобусов по маршруту Симферополь — Геническ приостановят до восстановления Чонгарского моста, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram. Он отметил, что движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту восстановлено.

С завтрашнего дня до восстановления Чонгарского моста будет приостановлено движение автобусов по маршруту «Симферополь — Геническ», — написал он.

Об обстреле Чонгарского моста 6 августа сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что было зафиксировано одно попадание, еще одну ракету удалось сбить. Пострадавших нет.

Позже Сальдо заявил, что удар по Чонгарскому мосту был нанесен ракетами Storm Shadow. По его словам, под огонь украинских военных попала не только переправа, но и школа в поселке Чонгар.

Сальдо также рассказал, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Он уточнил, что украинские войска выпустили 12 ракет, девять из которых были сбиты системой ПВО. В результате обстрела погиб один мирный житель, находившийся в момент атаки на мосту.

Военкор Александр Коц опубликовал кадры с обломками ракеты Storm Shadow, которая, предположительно, должна была ударить по Чонгарскому мосту. Он уточнил, что, если верить маркировке, снаряд был произведен во Франции. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, было зафиксировано одно попадание, еще одну ракету удалось сбить.