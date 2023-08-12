На Крымском мосту временно остановили движение

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Причины при этом не уточняются.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — указано в сообщении.

В ночь на 12 августа на Крымском мосту также перекрыли движение автомобильного транспорта. В предыдущий раз движение на мосту перекрывали 9 августа.

Вечером 7 августа на Крымском мосту перекрывали движение из-за сообщений о надводном беспилотнике. Это произошло из-за того, что в акватории Черного моря обнаружили подозрительный предмет, похожий на катер без экипажа. Спустя некоторое время выяснилось, что объект не представляет никакой опасности. Движение возобновили спустя час.

Крымский мост ранее оснастили новым средством защиты — противодиверсионными боновыми заграждениями. Они предназначены для обеспечения безопасности конструкции при нападении надводных и подводных беспилотных аппаратов.