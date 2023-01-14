По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение Минтранс сообщил о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение после завершения ремонтных работ, сообщили в Минтрансе страны. Ранее отмечалось, что 14 января с 04:00 до 16:00 по мосту будет закрыто движение автотранспорта.

Сегодня в 12:10 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — указано в сообщении.

В Минтрансе до этого рассказали, что в январе будут установлены первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, надвижка еще двух запланирована на февраль 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Ожидается, что его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте.

8 октября на Крымском мосту произошел теракт. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами ЧП стали четыре человека.