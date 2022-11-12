По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно

Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в 12 ноября с 04:00 из-за ремонтных работ возобновлено с 14:30 по мск, что на полтора часа раньше запланированного срока, сообщает Министерство транспорта РФ. Отмечается, что проезд вдоль переправы разрешен только легковым автомобилям и автобусам, большегрузы смогут въехать на мост не ранее декабря.

Сегодня в 14:30 мск, на 1,5 часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Это не первая приостановка движения по полотну. 8 ноября мост также закрывали для проведения работ по установке нового пролета автомобильной части.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявил, что движение по всем полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего загорелось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами ЧП стали четыре человека.