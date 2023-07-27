По Крымскому мосту восстановили движение автотранспорта

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

По Крымскому мосту восстановили движение автотранспорта, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту. Движение было временно закрыто 27 июля в 11.42 мск. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, — говорится в сообщении.

24 июля движение по мосту останавливали четыре раза.

22 июля автомобильное движение по Крымскому мосту перекрывали дважды за сутки. О причинах не сообщалось.

17 июля Крымский мост был атакован двумя морскими беспилотниками. Ответственность за атаку взяли на себя ВСУ. В результате происшествия погибли супруги из Белгородской области, которые в момент удара ехали по мосту на машине вместе с дочерью. Девочка получила травмы и была госпитализирована.

После ЧП сообщалось о начале работы нового участка альтернативного маршрута в Крым. Движение на нем контролируется военной полицией и подразделениями Росгвардии. Пропускные пункты работают в штатном режиме. На оборудованном участке осуществляется транзит как легковых, так и грузовых автомобилей.