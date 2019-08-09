Фото: Крымский мост/vk.com

Администрация Красноярского края выплатит по 10 тысяч рублей всем, кого из-за взрывов боеприпасов эвакуировали из деревни Каменка в Ачинском районе. Такое обещание дал губернатор Александр Усс.

По его словам, эту сумму получат все жители, вне зависимости от того, насколько сильно пострадали их дома, передаёт «Интерфакс». 5 и 9 августа, как писал News.ru, на складе войсковой части...