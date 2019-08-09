Около 2,5 миллиона автомобилей проехало по Крымскому мосту с начала 2019 года. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
По Крымскому мосту с 1 января 2019 года уже на сегодняшний день прошло 2,5 миллиона автомобилей, из них 34 тысячи автобусов и 405 тысяч грузовых автомобилей, — отметил глава Крыма.
Сергей Аксёнов также проинформировал главу государства о социально-экономической ситуации на полуострове, говорится в сообщении на сайте президента России.
Ранее News.ru писал, что специалисты завершили укладку рельсов на железнодорожной части переправы через Керченский пролив. Финальные звенья были уложены на втором пути по направлению с материка на полуостров. Торжественная церемония стыковки состоялась под арками Крымского моста. Всего строители уложили почти пять тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал. Протяжённость железной дороги составит 19 километров.