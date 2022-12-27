По факту убийства в Макеевке возбуждено уголовное дело, четверо задержаны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства восьми человек в городе Макеевке, сообщается в Telegram-канале СК РФ. По подозрению в убийстве задержаны четыре человека, в их квартире в ходе обыска найдены автомат и гранаты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью), ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору). <...> Позже в одной из квартир в Донецке были задержаны четыре человека, — сказано в сообщении.

В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты. Решается вопрос о заключении задержанных под стражу.

О расстреле семьи из восьми человек в Макеевке стало известно ночью 27 декабря. Среди расстрелянных оказались четверо детей, младшему из которых был один год, стрелявшие также угнали автомобиль семьи. В Макеевке в ходе поисков подозреваемых объявили план-перехват «Сирена».

Впоследствии отец одной из убитых женщин сообщил, что расстрелявшие семью угнали машину, но не стали брать золотые украшения. По его словам, начальник уголовного розыска заявил, что задержанные преступники находятся в неадекватном состоянии.