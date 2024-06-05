По делу о массовом убийстве под Херсоном провели следственный эксперимент В Абрикосовке провели следственный эксперимент по делу об убийстве семи человек

Правоохранители провели следственный эксперимент по делу об убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Так же, как утверждается, следователи опросили свидетелей.

Всех опросили и провели следственный эксперимент, — приводит агенство слова собеседника.

В конце апреля сообщалось, что двое задержанных по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области, по предварительным данным, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они сожгли тела двух убитых ими знакомых, и дом местных жителей, в котором продавалось спиртное.

Подозреваемыми являются двое российских солдат, в мае им предъявили обвинения. Они признали свою вину. Уточняется, что им грозят сроки вплоть до пожизненного заключения.