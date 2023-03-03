Пнувшей полицейского жительнице Мурманска дали условный срок

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В Мурманске осудили женщину, пнувшую полицейского. В пресс-службе Ленинского районного суда уточнили, что ее приговорили к лишению свободы сроком один год и восемь месяцев условно по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Приговор также подразумевает испытательный срок полтора года, передает «МК в Мурманске».

По данным следствия, инцидент произошел в августе 2022 года, когда ранее судимая жительница Мурманска была доставлена в отдел полиции за хулиганство. На женщину надели наручники и посадили в камеру, после чего она ударила находившегося рядом полицейского ногой, в результате чего тот испытал физическую боль. Издание уточнило, что злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии ей предъявили обвинение по части 1 ст. 318 УК за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Психически больной 62-летний мужчина ранее пробил доской голову участковому полицейскому в Самаре. Бригада психиатрической помощи вызвала полицейского, чтобы тот помог справиться с буйным мужчиной. Присутствие участкового не смутило пожилого человека, он схватил дверцу от тумбочки и ударил полицейского в висок.