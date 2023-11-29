Плотный дым поднялся над крышей пятизвездочного отеля в Санкт-Петербурге «78»: камины стали причиной задымления в отеле Four Seasons в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Плотный дым поднялся над крышей отеля Four Seasons в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «78» в своем Telegram-канале. По имеющимся данным, причиной произошедшего стала работа каминов пятизвездочного заведения.

Сообщалось, что дым возник над крышей здания и распространяется по Исаакиевской площади. Согласно первоначальной версии, огонь разгорелся в вентиляционных шахтах отеля. Также предполагалось, что причиной плотного дыма стала попытка растопить отреставрированный камин, поскольку посетителям стало холодно.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. После проверки они подтвердили вторую версию. В результате инцидента пострадавших нет. Ущерб зданию не нанесен.

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