Плотина за 170 млн рублей не устояла перед первым же паводком

https://static.news.ru/photo/51612818-a822-11eb-a321-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

В Волгоградской области паводок прорвал плотину, сданную в эксплуатацию в декабре 2020 года. Её строительство обошлось почти в 170 млн рублей, сообщает «СоцИнформБюро».

Речь идёт о гидротехническом сооружении на ерике Каширин в Среднеахтубинском районе. Оно должно было обеспечивать водой сеть водоёмов в пойме в период паводков.

После инцидента областная прокуратура начала проверку. По её итогам будет дана правовая оценка эффективности расходования бюджетных средств при сооружении плотины, а также качеству и безопасности выполненных работ.

Работы по строительству плотины проводило АО «Группа компаний «ЕКС», а надзор осуществляло АО «Волговодпроект». Эта же организация разрабатывала проектную документацию по сооружению плотины, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что в Кирове обрушилась часть крыши спорткомплекса. Инцидент произошёл во время детских соревнований. В результате происшествия никто не пострадал. Предполагается, что причиной обрушения стало скопление мокрого снега и влаги на крыше здания.