Площадь во Владивостоке затопило кипятком Более 30 тысяч жителей Владивостока остались без горячей воды из-за прорыва теплотрассы

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Прорыв теплотрассы во Владивостоке

Из-за прорыва теплотрассы более 30 тысяч человек во Владивостоке остались без горячей воды и отопления. Как передает портал VL.ru, авария произошла в районе Новоивановской, площадь Луговую буквально затопило кипятком, который вылился на тротуары и дорогу. Люди, следующие к площади от ближайшей остановки общественного транспорта, не могут пройти, ведь им мешает лужа горячей воды. При этом информация о пострадавших в результате аварии отсутствует.

Аварийная бригада ВПЭС работает на месте. Они разобрали небольшой участок дорожного ограждения на вершине косогора. Здесь частично сполз грунт. Горячая вода перекрыта, сейчас рабочие ждут, когда она полностью уйдёт из системы, чтобы начать работы, — говорят журналисты.

По имеющимся данным, к работе привлечены шесть человек и пять единиц техники. Пока без отопления и горячей воды остаются 55 домов.

Ранее двое рабочих погибли после падения в кипяток в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде. Они оказались сотрудниками АО «Домоуправляющая компания Приокского района».

Источники прессы уточнили, что рабочие прибыли по вызову на Азовскую улицу ночью в связи с сообщением об аварии. Мужчины начали спускаться в подвал дома, чтобы перекрыть задвижку, однако старая лестница не выдержала тяжести. В результате рабочие упали в кипяток, получив ожоги, не совместимые с жизнью.