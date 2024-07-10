Площадь пожара в здании суда в Сочи выросла в два раза Площадь пожара в здании районного суда в Сочи возросла до 600 «квадратов»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Площадь пожара, вспыхнувшего в здании Лазаревского районного суда города Сочи, возросла до 600 квадратных метров, увеличившись в два раза, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Возгорание в административном здании произошло по адресу: город Сочи, Лазаревский район, улица Победы. Оперативно на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Установлено, что на мансардном этаже здания происходит возгорание на площади 600 кв. метров, — сказали в пресс-службе.

В среду, 10 июля, в Сети появилось видео густого черного дыма, который охватил жилую многоэтажку на Рублевском шоссе в Москве. В столичном управлении МЧС России подтвердили корреспонденту NEWS.ru факт возгорания. Там отметили, что локализовать его удалось до прибытия пожарных. Перед пожаром очевидцы слышали сильный взрыв. Люди эвакуируются из дома самостоятельно.

До этого сообщалось о пожаре на складе по переработке вторсырья в Волгограде. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. Уточняется, что на открытой территории горит картон. На представленных кадрах видно работу сотрудников МЧС России, которые тушат охватившее территорию пламя. На месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники.