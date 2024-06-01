Площадь пожара в Ростовской области увеличилась МЧС: площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 37 гектаров

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Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области увеличилась до 37 гектаров, передает пресс-служба МЧС. В ведомстве отметили, что вертолет Ми-8 сбросил уже 42 тонны воды.

Специалисты продолжают сражаться с огнем. В работе задействованы 75 единиц техники, на охваченной пламенем территории работают 250 человек.

Ранее в Тарасовском районе возник новый очаг лесного пожара. Его площадь на тот момент составляла 15 га. В МЧС сообщили, что вертолет Ми-8 в первые часы горения сбросил на место возгорания порядка 10,5 тонны воды. Уточнялось, что вспыхнула лесная подстилка. Угрозы населенным пунктам нет.

О природных пожарах в Ростовской области стало известно 31 мая. Тогда огонь охватил два лесничества Тарасовского района, площадь возгорания составляла 30 га, позже она выросла до 93 га. Утром 1 июня в МЧС информировали о локализации возгорания на площади 169 га, вертолеты Ми-8 сбросили на очаги возгорания более 30 тонн воды. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что пожар мог стать следствием удара молнии.

До этого NEWS.ru известил о целой серии природных пожаров, которые в апреле и мае бушевали в Иркутской области и Еврейской автономной области. Такая же ситуация наблюдалась в Бурятии, где огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые кварталы в Улан-Удэ.