Площадь пожара в подмосковном Волоколамске увеличилась до 6000 «квадратов» Площадь пожара в подмосковном цехе по производству палет увеличилась до 6000 «квадратов»

Крупный пожар произошел на территории предприятия по производству деревянных палет в подмосковном Волоколамске, сообщили в МЧС России. Изначально огонь охватил площадь в 3000 квадратных метров, но довольно быстро эта цифра увеличилась до 6000 квадратных метров.

Горит одноэтажный цех по производству деревянных паллет. Предварительная площадь пожара — 6000 кв.м., — заявили в ведомстве.

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По информации Telegram-канала городской прокуратурой Волоколамска, предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. Огонь быстро распространился и затронул продукцию, которая хранилась на открытой территории предприятия. Прокуратура региона взяла на контроль процесс установления причин пожара в здании цеха по производству деревянных поддонов.

Ранее на территории Центрального ремонтно-механического завода «Газпрома» в московском районе Кузьминки разгорелся пожар. Как рассказали в МЧС, полыхала крыша цеха, находящегося на реконструкции. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. Вскоре пожар был потушен. Пострадавших нет.

До этого в Москве провели эвакуацию посетителей и сотрудников рынка «Садовод» из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м. Причины возгорания не уточнялись. Один человек пострадал при пожаре. Он отравился продуктами горения. В Сети также появились кадры открытого горения в одном из отделов с одеждой.