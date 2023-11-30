Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до трех тысяч «квадратов»

Фото: vk.com/rnd_overhear/Global Look Press

Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до трех тысяч квадратных метров, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. При этом он подчеркнул, что угроза распространения огня на жилые дома отсутствует.

Площадь пожара в настоящее время составила 3000 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг. О пострадавших информации нет. <...> Угроза распространения огня на жилые объекты в настоящее время отсутствует, — написал градоначальник в личном Telegram-канале.

Он также сообщил, что на помощь пожарным прибыли три поисково-спасательные группы управления по делам ГО и ЧС, шесть единиц водоналивной техники, а также аварийные бригады «Ростовводоканала» и Ростовских городских электросетей.

Вещевые павильоны 30 ноября загорелись на городском рынке «Темерник» на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону в четверг вечером. Площадь пожара первоначально составляла 1 тысячу «квадратов». Возгоранию присвоили 3-й ранг. В дальнейшем площадь распространения огня выросла до двух тысяч «квадратов». На место происшествия направили полицию. Также сообщалось, что торговцы рынка осложняют работы МЧС, пытаясь спасти свои вещи из палаток. В этой связи не исключается прибытие на рынок бойцов Росгвардии.