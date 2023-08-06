Площадь пожара на фабрике в Подмосковье возросла вдвое МЧС: площадь пожара в подмосковном Дмитрове увеличилась до 1 тысячи квадратов

Фото: 50.mchs.gov.ru

Площадь пожара на фабрике спортивных товаров в подмосковном Дмитрове увеличилась с 500 до одной тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. В тушении возгорания задействованы 68 человек и 14 единиц техники.

Горит административное здание в поселке Синьково. Площадь пожара — тысяча кв.м., — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что информация уточняется. Причины пожара пока не называются. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее В Сети появилось видео, на котором виден огромный столб дыма у села Ачкасово в Воскресенском районе Подмосковья. По словам очевидцев, пожар произошел на химическом предприятии. По сведениям Telegram-канала Baza, на кислородно-аккумуляторном складе произошел взрыв, за которым последовало возгорание. В свою очередь Mash утверждал, что взрыва перед не было. Пожару присвоили второй ранг опасности, со склада эвакуировали семь человек.

В начале августа в подмосковных Люберцах начался сильный пожар при проведении сварочных работ на предприятии по изготовлению резиновых шин. По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 1,2 тыс. квадратных метров.