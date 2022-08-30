Площадь лесных пожаров под Рязанью увеличилась на две тысячи гектаров

Фото: NEWS.ru

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки увеличилась на две тысячи гектаров, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В общей сложности огонь прошел по территории в 22 тысячи гектаров. Источник при этом отметил, что угрозы для населенных пунктов нет.

В Рязанской области площадь, пройденная огнем лесных пожаров, за минувшие сутки выросла на две тысячи гектаров и составляет более 22 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 30 августа впервые за несколько дней не зафиксировано превышение концентрации оксида углерода в населенных пунктах Рязанской области. С огнем, по его словам, продолжают бороться семь тысяч человек.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил в беседе с NEWS.ru о том, что версия умышленных поджогов рязанских лесов и диверсий вполне реальна, так как подобные пожары не возникают из-за жаркого солнца и преломления света через бутылочное стекло на сухую траву или трухлявый пень. Он не исключил, что злоумышленники, «чтоб наверняка», использовали бензин и другие горючие жидкости. В этом случае, подчеркнул Макеев, криминалистам легче доказать, что ЧП произошло по вине преступников.