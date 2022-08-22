Площадь лесного пожара в лесничестве под Ростовом выросла до 50 га

Фото: Afrianto Silalahi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Wilfdire

Площадь лесного пожара в Каменском районе Ростовской области увеличилась до 50 га. Тушение пожара продолжается, сообщает пресс-служба МЧС.

Площадь пожара увеличилась до 50 га. Тушение пожара продолжается, привлекается 177 человек и 52 единицы техники, — говорится в сообщении.

Информация о пожаре в Калитвиновском лесничестве Каменского района Ростовской области поступила днём 22 августа в 14:28. Изначально площадь возгорания составила 0,5 га, затем из-за высоких температур и ветра она выросла до 32 га.

Спасатели сняли угрозу возгорания в хуторе Диченский. Для борьбы с огнём задействованы два вертолёта Ми-8, пожарный поезд. Организовано дежурство экипажей ГИБДД.

Ранее в Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Обстановка на территории области остается напряжённой, площадь возгорания увеличилась до восьми-девяти тысяч гектаров.