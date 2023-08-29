Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 5 га

Фото: Денис Бочаров/NEWS.RU

Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 5 га, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого МЧС России. По данным ведомства, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, порывы в горах достигают 25–30 м/с. Площадь пожара увеличилась до 5 га. Пожарные работают в сложно-пересеченной горно-лесной местности в ночное время суток, — говорится в заявлении.

По данным телеканала РЕН ТВ, в тушении пожара задействованы 195 человек и 45 единиц техники МЧС. Спасательная авиация сбросила на лес 130 тонн воды.

Ранее стало известно, что вечером 29 августа в Геленджике начался пожар на горных склонах, очевидцы рассказали, что огонь бушует в районе канатной дороги и реабилитационного центра для животных «Сафари-парк». На опубликованном видео видно пламя в горах, огонь также отчетливо заметен на фоне стелы. Пожар подошел к «Сафари-парку» на расстояние менее одного километра. В реабилитационном центре содержатся животные из цирков, а также забранные у живодеров, среди обитателей не менее 15 тигров и белые медведи.

22 августа в Красноармейском сельском поселении Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Он начал действовать 21 августа с 20:00. Площадь возгорания составила 192 гектара. Пожар начался в соседнем дубовом массиве, затем распространился в сторону населенного пункта Русский.