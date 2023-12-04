Плохая уборка дорог привела к смертельным ДТП в Свердловской области ГИБДД Свердловской области: 10 человек погибли в ДТП из-за плохо убранных дорог

Фото: vk.com/gibdd_66

Плохая уборка дорог и трасс в Свердловской области привела к смертельным ДТП, заявили в ГИБДД по региону. Врио главного госавтоинспектора региона Дмитрий Кузнецов подчеркнул, что неудовлетворительное состояние дорожного полотна повлекло за собой гибель 10 человек и рост дорожно-транспортных происшествий, пишет «КП-Екатеринбург».

Чрезвычайная ситуация, сложившаяся в регионе в осенне-зимний период, по причине недостатков зимнего содержания привела к росту дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 10 человек, — пояснил Кузнецов.

Госавтоинспекторы выявили, что в местах, где произошли аварии, не был до конца убран снег, сохранилась гололедица, а обочины были деформированы. По словам Кузнецова, прошедший в конце ноября ледяной дождь в очередной раз показал недостаточную организованность дорожных служб. От представителей автомобильных дорог потребовали принять меры, которые позволят исправить ситуацию на трассах региона.

Три человека ранее погибли в аварии на трассе Пермь — Екатеринбург. По предварительным данными, Daewoo Nexia выехала на полосу встречного движения и столкнулась с КамАЗом. В результате ЧП погибли водитель и два пассажира иномарки, в том числе несовершеннолетний, водитель грузовика получил травмы.