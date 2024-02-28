«Плевок в лицо»: Сальдо раскрыл, что нужно участникам «голой» вечеринки Сальдо: посещение Новороссии пойдет на пользу участникам «голой» вечеринки

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Посещение Новороссии и Донбасса пойдет на пользу участникам «голой вечеринки», заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС. По его словам, организатор мероприятия, блогер Анастасия Ивлеева совершила поступок, который является «плевком в лицо своим же людям, демонстративно-показушным богатством».

Но все равно это русские люди, они живут среди нас, и если кто-то из них хотя бы сейчас все осознал, если они после той ситуации дошли до этого и не сбежали, как некоторые, то <...> это им пойдет на пользу, для них это нужно, — сказал Сальдо, имея в виду поездку в регионы Донбасса и Новороссии.

«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла в клубе Mutabor в Москве 20 декабря 2023 года и обернулась скандалом. Мероприятие посетили певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие. С тех пор многие из гостей посетили Донбасс, например, Билан в январе побывал в ДНР с благотворительной акцией и подарил приюту для животных «ПИФ» три стиральные машины, холодильник, морозильную камеру и другую технику.

Филипп Киркоров после «голой» вечеринки дважды посетил Донбасс. 3 февраля певец побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.