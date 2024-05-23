Пленный солдат ВСУ спел гимн России на руках российского военного Zvezdanews: пленный военный ВСУ спел гимн России, когда его спасал солдат ВС РФ

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Пленный солдат ВСУ спел гимн России, когда его спас военнослужащий ВС РФ, информирует Zvezdanews в Telegram-канале. Противник сбежал из захваченного российскими солдатами опорного пункта, оставив вещи и раненого сослуживца, утверждают журналисты.

Просто они бросили нас на убой туда, и все. То есть командование, руководство, эти командиры... Это не командиры, а быдло какое-то. И повели себя просто как со скотом, — признался спасенный солдат.

Авторы канала отметили, что любую свободную минуту российские солдаты используют для тренировок. В приоритете у служащих ВС РФ — отработка штурма опорных пунктов и бои в окопах.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале отметил, что Вооруженные силы Украины массово покидают территории населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в Донецкой Народной Республике. По его словам, линии обороны ВСУ в районе первой деревни полностью разрушены. Аналитик заявил, что Россия полностью контролирует Клещеевку. Эксперт уточнил, что есть сообщения о безвозвратном уничтожении всех линий украинской обороны в этом районе. Все силы противника в настоящее время отведены назад и находятся к западу от канала Северский Донец, сообщил Меркурис.