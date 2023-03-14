Пленный рассказал, кто из командиров ВСУ остался в Артемовске Украинский военнопленный Тарасюк сообщил, что Киев оставил в Артемовске только младший командный состав

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили в Артемовске (переименован в Бахмут) только младший командный состав, сообщил военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк, оказавшийся в плену. Он добавил, что старшие офицеры перебралось в тыловые районы.

Я в основном видел из командования командиров взводов и рот. А таких вышестоящих – нет, они в тыл уезжают и оттуда отдают уже команды, — рассказал пленный.

Ранее командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Апты Алаудинов заявил, что ВСУ направляют на удержание Артемовска (переименован в Бахмут) до десяти тысяч мобилизованных украинцев.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram сообщение бизнеcмена Евгения Пригожина, в котором тот рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» приблизились к администрации Артемовска на расcтояние 1,2 км. Этот город является важным узлом обороны ВСУ в Донбассе. Войска Украины сражаются буквально за кaждый дом.

Ранее сообщалось, что украинские военные используют в Артемовcке медицинский транспорт для перевозки солдат и боеприпасов. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко подчеркнул, что ВСУ таким образом нарушают междyнародные конвeнции.