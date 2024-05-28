Пленный боец ВСУ рассказал о «дыре» в обороне Харькова Украинский пленный: на границе с РФ под Харьковом не было минных заграждений

Фото: МО РФ

Обещанных минных заграждений вдоль границы с Россией со стороны Харьковской области не оказалось, заявил попавший в плен украинский пограничник Александр Ильницкий. По его словам, которые приводит РИА Новости, о заминированном участке украинским военным рассказали командиры. В то же время российские войска заходили с тех направлений, где их не ожидал противник.

Это можно сказать, что просто-напросто очень большая дырка, туда зайти очень легко и там нет ничего серьезного. Нас привозили, нам сказали, что там уже все готово, там заминировано, — заявил Ильницкий.

Он отметил, что все передвижение было по конкретному маршруту и в одном секторе. Маневры были обусловлены тем, что украинские военные были убеждены в том, что вокруг все заминировано.

Ранее сообщалось, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в течение ночи поразил два опорных пункта ВСУ в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла 75 человек личного состава и бронетехнику.

Кроме того, военный корреспондент Александр Коц сообщал, что Киев бросил на Харьковское направление все свои резервы. Он предположил, что украинское руководство решило пойти ва-банк и в ближайшее время стоит ожидать на этом направлении контрудара противника.