В Чечне секретарем Совета безопасности республики стал племянник Кадырова Племянник Рамзана Кадырова Хамзат назначен секретарем Совета безопасности Чечни

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Новым секретарем Совета безопасности Чечни будет племянник главы республики Хамзат Кадыров, написал в своем Telegram-канале сам руководитель региона Рамзан Кадыров. Он также утвердил назначение Турпал-Али Ибрагимова главой Шалинского района.

На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров, — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что оба назначенца имеют богатый опыт на руководящих должностях. По мнению Кадырова, они справятся с возложенными на них обязанностями.

Хамзат Кадыров после окончания школы хафизов (чтецы Корана наизусть) был назначен ее директором. Затем он окончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета. После этого Хамзат Кадыров был помощником главы Чечни, главой администрации Курчалоевского муниципального района, министром по физической культуре и спорту региона, а также руководителем секретариата Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан. По его словам, за подобные проступки нужно наказывать весь род, поскольку это значит, что отец не справился с воспитанием детей.

Кроме того, Кадыров сообщал о готовности оказать любую помощь Дагестану при поиске и поимке преступников. Политик подчеркнул, что террористы в очередной раз проявили свою истинную подлую и трусливую сущность.